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Seyyar sandıkta oy kullanacak seçmenlerin başvurusu için son gün yarın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenlerin, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde seyyar sandıklarda oy kullanabilmek için başvuru tarihinin yarın sona ereceğini hatırlattı.

Fatma Sevinç Çetin  | 16.01.2024 - Güncelleme : 16.01.2024
Seyyar sandıkta oy kullanacak seçmenlerin başvurusu için son gün yarın

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bakanlığın, yatağa bağımlı hastalara seyyar sandıkta oy kullanma imkanı sağladığını belirtti.

Bunun için öncelikle hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olanların seçmen olup olmadığını e-Devlet üzerinden veya http://ysk.gov.tr adresinden kontrol etmesi gerektiğini aktaran Koca, şunları kaydetti:

"Yatağa bağımlı kişi seçmense http://ysk.gov.tr adresinde bulunan veya ilçe seçim kurullarından temin edilecek Seyyar Sandık Talep Formu alınmalıdır. Bu formla birlikte, 'engeli nedeniyle yatağa bağımlı olduğu' veya 'hastalığı sebebiyle yatağa bağımlı olduğu' ibaresinin yer aldığı sağlık raporuyla form, ilçe seçim kuruluna veya ilçe seçim kuruluna gönderilmek üzere muhtarlığa teslim edilmelidir. İşlemler için son gün 17 Ocak."

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