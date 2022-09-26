Seyhan Nehri kıyısında hafriyat ve atık kirliliği
Adana'da, Seyhan Nehri kıyısında hafriyat ve atık kirliliği yaşanıyor.
Adana
Kent merkezinden geçerek Çukurova'nın verimli tarım arazilerini sulayan Seyhan Nehri kıyılarına hafriyat dökülüyor.
Narenciye bahçeleri ve tarlaların yanından geçen nehrin kıyısına, kamyonlarla getirilen hafriyatların yanı sıra çeşitli atıklar da bırakılıyor.
Atıklar ve hafriyat yığınları, zaman zaman iş makineleriyle nehre sürükleniyor.
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