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Seydişehir-Antalya kara yolunda mahsur kalanlara kumanya dağıtıldı

Konya'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapatılan Seydişehir-Antalya kara yolunda mahsur kalan sürücü ve yolculara kumanya dağıtımı yapıldı.

Kadriye Coşkun   | 10.02.2022
Seydişehir-Antalya kara yolunda mahsur kalanlara kumanya dağıtıldı

Konya

Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin ve Türk Kızılay Seydişehir Şubesi ekiplerinin kar mesaisi devam ediyor.

Ulaşıma kapatılan Seydişehir-Antalya kara yolunun Marangozlar Kavşağı'nda bekletilen araç sürücüleri ve yolculara kendi elleriyle kumanya veren Pişkin, "Yolun açılmasını bekleyen vatandaşlarımıza Kızılay temsilciliğimizle kumanya ikramında bulunduk. Seydişehir-Antalya yolunun açılması için çalışan karayolları ekipleri ve görevde olan tüm kolluk kuvvetlerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Vatandaşın yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Türk Kızılay Seydişehir Şubesi Başkanı Tevfik Balcı da "Zorlu kış şartlarında yolda mahsur kalan araç şoförlerimize, vatandaşlara yiyecek ve gıda yardımında bulunduk. Aynı zamanda ihtiyaçlarını sorarak elimizden geldiği kadar onlara yardımcı olmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

Yolda kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

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