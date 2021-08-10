Seydikemer'de orman yangını başladı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Muğla
Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Karaköy mahallesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, havadan helikopter ve uçakla, karadan arazöz ve itfaiye ekipleriyle müdahale ediliyor.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.