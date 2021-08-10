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Seydikemer'de orman yangını başladı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Durmuş Genç,Ali Rıza Akkır   | 10.08.2021
Seydikemer'de orman yangını başladı

Muğla

Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Karaköy mahallesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, havadan helikopter ve uçakla, karadan arazöz ve itfaiye ekipleriyle müdahale ediliyor.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

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