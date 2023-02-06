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Şentop: Meclisin bu haftaki çalışmalarını erteleme kararı aldık

Aykut Yılmaz   | 06.02.2023
Şentop: Meclisin bu haftaki çalışmalarını erteleme kararı aldık

TBMM

TBMM Başkanı Şentop, Kahramanmaraş merkezli deprem dolayisiyla "Meclisimizin bu haftaki Genel Kurul çalışmalarını ertelemek üzere karar aldık." açıklamasında bulundu.

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