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Şentop: EYT düzenlemesinin bir an evvel Meclisimizde de kabul edileceğine inanıyorum

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemenin bir an önce Meclis'te de kabul edilerek yasalaşacağına inandığını belirtti.

Gazi Nogay   | 28.12.2022
Şentop: EYT düzenlemesinin bir an evvel Meclisimizde de kabul edileceğine inanıyorum

TBMM

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği, 2 milyon 250 bin kişiyi yaş şartı aranmadan emekli olma hakkına kavuşturacak düzenlemenin hayırlı olmasını diledi.

Meclis Başkanı Şentop, "Düzenlemenin bir an evvel Meclisimizde de kabul edilerek yasalaşacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.


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