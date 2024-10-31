Senegal Cumhurbaşkanı Fay: Cumhurbaşkanı Erdoğan’a işbirliğini savunma alanında güçlendirme ihtiyacı olduğunu belirttik
Senegal Cumhurbaşkanı Fay, "Batı Afrika güvenlik sorunlarının hakim olduğu bir bölge. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a işbirliğini savunma alanında güçlendirme ihtiyacı olduğunu belirttik." dedi.
Ankara
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