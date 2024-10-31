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Senegal Cumhurbaşkanı Fay: Cumhurbaşkanı Erdoğan’a işbirliğini savunma alanında güçlendirme ihtiyacı olduğunu belirttik

Senegal Cumhurbaşkanı Fay, "Batı Afrika güvenlik sorunlarının hakim olduğu bir bölge. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a işbirliğini savunma alanında güçlendirme ihtiyacı olduğunu belirttik." dedi.

Tuğba Altun  | 31.10.2024 - Güncelleme : 31.10.2024
Senegal Cumhurbaşkanı Fay: Cumhurbaşkanı Erdoğan’a işbirliğini savunma alanında güçlendirme ihtiyacı olduğunu belirttik

Ankara

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