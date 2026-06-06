Selin vurduğu Samsun'un Havza ilçesinde hayat normale dönüyor

Kuvvetli yağışın ardından 12 Mayıs'ta Hacı Osman Deresi'nin taşması sonucu İcadiye, 25 Mayıs, Bahçelievler, Medrese, Çay ve Yeni Mescit mahallelerinde su baskınları meydana geldi.

Valilik koordinasyonunda Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Büyükşehir Belediyesi, Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü, Havza Kaymakamlığı ve Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Defterdarlığı, Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ), Türk Kızılay ve ilgili kurum ekipleri bölgeye sevk edildi.

Selin ardından müdahale, hasar tespit, onarım, temizlik, gıda temini ve psikososyal destek çalışmaları yürütüldü. İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı ile Samsun Valiliği tarafından afetten etkilenenlerin acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ödenek aktarıldı.

Yürütülen çalışmalarda 2 bin 624 personel, 1200 AFAD ve akredite sivil toplum kuruluşu gönüllüsü görev aldı, 362 kara aracı ile 132 iş makinesi kullanıldı.

Taşkından 70 konut ve 377 iş yerinin zarar gördüğü ilçede, hayat normale dönmeye başladı. Havza'da esnafın büyük çoğunluğu, yürütülen çalışmaların ardından yeniden faaliyetlerine başladı.

İlçede taşkına sebep olan Hacı Osman Deresi'nin üzerinin açılması ve dere yatağının temizlenmesi için de çalışmalar sürüyor.

"Devlet her zaman yardımcı oldu bize"

Taşkında iş yeri zarar gören Fatih Gümüş, AA muhabirine, selden sonra yoğun çalışma yürütüldüğünü, özellikle temizlik çalışmalarının kısa zamanda tamamlandığını söyledi.

Sel sonrası devleti yanlarında gördüklerini vurgulayan Gümüş, "İlk etapta zarar gören pencerelerimiz, kapılarımız devlet tarafından yenilendi. Sonra maddi yardım aldık. Yine maddi yardımların olacağı söyleniyor. Devlet her zaman yardımcı oldu bize." dedi.

İlçe esnafından Muhammed Eren Ergin de dükkanına çamur ve su girdiğini belirtti.

İş yerini Kurban Bayramı'na yetiştirmek için gayret gösterdiklerini dile getiren Ergin, "Allah razı olsun, devletimiz de yanımızda oldu. Vatandaşlar, belediyemizin ve devletimizin çalışanları temizlik çalışmalarımıza yardımcı oldu. Maddi olarak da devletimiz bize destek verdi. Devletimizin yardımıyla işlerimizi yetiştirdik, çok şükür bayramı da güzel şekilde atlattık." diye konuştu.

İş yeri kullanılmaz hale gelen, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin de selin ilk gününden bugüne kadar Valilik başta olmak üzere devlet kurumları ve vatandaşların işbirliği, dayanışma ve yardımlaşmayla zor günleri atlattıklarını anlattı.

İlçede yaşamın normale dönmeye başladığına işaret eden Şahin, "Bu süreçte desteklerini her zaman yanımızda hissettiğimiz herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Devletimiz maddi ve manevi desteklerini halen yapmaya devam ediyor. Devletimiz çok büyük bir devlet. İnşallah bunun da üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.

"Afette can kaybı olmadığından dolayı Allah'a hamdediyorum"

Taşkın nedeniyle 45 evin zarar gördüğü Bahçelievler Mahallesi'nin muhtarı Bülent Çalışkan, en çok konutun zarar gördüğü mahalle olduklarına dikkati çekti.

Yaraların sarılmasında görev alan bütün kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllülere teşekkür eden Çalışkan, "Zarar gören hanelerimizin çoğuna sosyal yardımlaşma kuruluşlarımızca eşyalar temin edildi. Afette can kaybı olmadığından dolayı Allah'a hamdediyorum." diye konuştu.

DSİ tarafından Hacı Osman Deresi'nde yürütülen çalışmalara değinen Çalışkan, "Dere yatağının genişletileceği ve ıslah edileceği, sel kapanı kurulacağının duyumlarını alıyoruz. Bu konuda da emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.