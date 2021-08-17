Euro
9.89
Dolar
8.40
BIST 100
1,455.10
Altın
1,793.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli ve Boks Milli Takım Teknik Direktörü Cahit Süme, TSYD Trabzon Şubesi'nde basın toplantısı düzenliyor
logo
Gündem

Selin vurduğu Bozkurt'ta iş makinelerinin sesi susmuyor

Türkiye'nin dört bir yanından getirilen yüzlerce iş makinesi, sel felaketinden etkilenen Bozkurt'un bir an önce eski günlerine dönmesi için çalışıyor.

Özgür Alantor, Cihan Okur   | 17.08.2021
Selin vurduğu Bozkurt'ta iş makinelerinin sesi susmuyor

Kastamonu

Sel felaketinden etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, yaraların bir an önce sarılması için Türkiye'nin farklı illerinden getirilen yüzlerce iş makinesi aralıksız çalışıyor.

İlçede 11 Ağustos'ta çok sayıda ev ve iş yerinin zarar görmesine neden olan selin getirdiği zararın ortaya çıkarılmasının ardından bölgeye çok sayıda kepçe, greyder, ekskavatör ve kamyon yönlendirildi.

İş makineleri, selin yarattığı hasarın molozlarının bir an önce ortadan kaldırılması, ilçenin eski günlerine dönmesi için durmaksızın çalışıyor.

Ekskavatör operatörü Erol Aydın, Aydın, AA muhabirine, 4 gündür bölgede aralıksız çalıştığını söyledi.

Aydın, "Burada selin getirdiği molozları aktarıyoruz. İçinde bir vatandaşımız varsa onun çıkması için çalışıyoruz. Bizden sonra da eğer içeride kimse yoksa kepçeler molozları kamyonlara yüklüyor. Bir vatandaşımızı kurtarabilirsek bizim için çok değerlidir." dedi.

Türkiye'nin birçok ilinden iş makinesi getirildiğini dile getiren Aydın, şunları kaydetti:

"El birliğiyle buradaki balçık ve selin oluşturduğu zararları kaldırmak için çalışıyoruz. Ben 1990 yılından beri çalışıyorum, hayatımda böyle bir iş yapma görmedim. Böyle bir tutkunluk, kardeşlik görmedim. Türk vatandaşı olarak herkesten gurur duyuyorum. Her bir arkadaşımız canla başla hiçbir şeye zarar vermeden el birliği ile çalışıyor. Operatörler olarak hep birlikte bu Bozkurt'u ayağa kaldırırsak ne mutlu bize. Bu kardeşlik ve dostluk için hep birlikte ayaktayız."




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, şoför esnafına aşı olmaları çağrısında bulundu
Japonya'da ilk kez görülen Kovid-19'un 'Lambda' varyantı 2020 Tokyo Olimpiyatları ile bağlantılı
Japonya Kovid-19'a karşı OHAL kapsamını genişletiyor
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Kovid-19 risk haritasında düşük riskli il sayısı 28'e yükseldi

Benzer haberler

ANDA arama kurtarma ekipleri yangından çıkıp sel felaketine yetişti

ANDA arama kurtarma ekipleri yangından çıkıp sel felaketine yetişti

Kastamonu'da selden zarar gören ilçe ve köylere elektrik verilmeye başlandı

Selde evini kaybeden orman muhafaza memuru, felaketin iş yerindeki izlerini silmek için çalışıyor

Bozkurt'taki sel felaketinden tavanı yangın tüpüyle kırarak kurtuldular

Bozkurt'taki sel felaketinden tavanı yangın tüpüyle kırarak kurtuldular
Selin vurduğu Bozkurt'ta iş makinelerinin sesi susmuyor

Selin vurduğu Bozkurt'ta iş makinelerinin sesi susmuyor
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, sel bölgesi Bozkurt'ta incelemelerde bulundu

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, sel bölgesi Bozkurt'ta incelemelerde bulundu