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Selimiye'nin 4 minaresinden üçünde restorasyon çalışmaları tamamlandı

Edirne Valisi Yunus Sezer, Mimar Sinan'ın "ustalık eseri" Selimiye Camisi'nde, restorasyon çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Cihan Demirci  | 20.12.2023 - Güncelleme : 20.12.2023
Selimiye'nin 4 minaresinden üçünde restorasyon çalışmaları tamamlandı Fotoğraf: Cihan Demirci / AA

Edirne

Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, hem Selimiye hem de Edirne Sarayı'nın ihyasıyla ilgili çalışmaların son derece hızlı devam ettiğini belirtti.

Selimiye'deki restorasyonun bitirilme tarihinin 2025 olarak gösterildiğini ifade eden Sezer, "Bizim buradaki yüklenici firma çok güzel çalışıyor. Yaptığımız değerlendirmelerde bunun öne çekilebileceği ve 2024 yılında bitirilmesi için biraz hızlandırıldığını belirtiyorlar. İnşallah 2024 yılında tamamlanacak." dedi.

Selimiye'nin üç minaresinde çalışmaların tamamlandığı ve kalıpların söküldüğü bilgisini veren Sezer, "Dördüncü minarede şu anda çalışmalar yapılıyor. Yine içerideki el işleriyle ilgili çalışmalar yapılıyor. Çok hızlı bir şekilde Selimiye Camisi'nde çalışmalar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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