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Selimiye Meydanı kazılarında ilkokul temellerine rastlandı

Edirne'de Selimiye Meydanı kazılarında, aralarında Gazi İlkokulunun temellerinin de yer aldığı kalıntılara rastlandı.

Gökhan Balcı   | 26.10.2021
Selimiye Meydanı kazılarında ilkokul temellerine rastlandı

Edirne

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, mülkiyeti ve projesi belediyeye ait olan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca finanse edilen Selimiye Camisi Çevresi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Projesi kapsamındaki çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Meydanı ziyaret ettiğini ve çalışmaları yürüten firma yetkililerinden bilgi aldığını aktaran Gürkan, bu bilgileri verdi:

"Kazılar sonucunda Edirne'mizin tarihinde yeri olan Gazi İlkokulunun temelleri, lahit, Yemiş Kapanı Hanı’nın etrafında iki tarihi kuyuya rastlandı, sokak dokusunun olduğu noktalar görüldü. Yemiş Kapanı Hanı'nın devamı olduğu düşünülen hanın güney ucunda ilave tarihi duvarlar ortaya çıktı. Söz konusu eserlerle ilgili müze denetiminde kazılar tamamlanacak. Ardından rölövelerini alarak, projeye dahil edeceğiz ve bu revizyonu Kültür Varlıkları Koruma Kurulunun onayına sunacağız."

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