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Sele karşı dere ağızlarında dip taraması yapılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 38 deniz aracıyla dere ağızlarında oluşan tıkanmaların önüne geçildiğini ve tarama çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü bildirdi.

Cüneyt Kemal Özkök  | 06.09.2023 - Güncelleme : 06.09.2023
Sele karşı dere ağızlarında dip taraması yapılıyor

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kıyılarda dip tarama çalışmaları kesintisiz devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uraloğlu, Bakanlığa bağlı 38 deniz aracıyla özellikle dere ağızlarında oluşan tıkanmaların önüne geçildiğini ve tarama çalışmalarının aralıksız devam ettiğini ifade etti.

Sel kaynaklı oluşan kum birikintileri nedeniyle balıkçı barınaklarının kullanılamaz hale geldiğini dile getiren Uraloğlu, "Dere ağızlarının kapanmasının önüne geçilerek, sel zararını en aza indirmek için açık tutmaya çalışıyoruz. Liman ve tersanelerde kapasite artışlarına cevap verebilmek için, yüksek tonajlı gemilerin tersane ve limanlara giriş ve çıkışlarını sağlayabilmek için su derinliğini uygun derinlikte tutuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yıllık 1 milyon metreküplük dip tarama hedefleniyor

Tüm ülke kıyılarında sürdürülen çalışmaların, son aylarda İstanbul, İzmir, Trabzon, Yalova, Zonguldak ve Hatay'da yoğunlaştığına işaret eden Uraloğlu, yıllık ortalama 1 milyon metreküplük dip tarama çalışmasının hedeflendiğini bildirdi.

Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Balıkçı barınakları, dere ağzı taramaları, limanlar ve tersaneler de olmak üzere yıllık ortalama 1 milyon metreküp tarama faaliyeti yapacağız. Şu anda Zonguldak Limanı içerisinde eksi 6 metreden başlayan derinlikler, tarama sonrasında eksi 9 metreye kadar düşürülecek. Yaklaşık 200 bin metreküp dip tarama yapılması planlanıyor. İlerleyen süreçte tarama faaliyetine bin metreküplük taşıma ve aynı zamanda tarama yapabilen deniz araçları da eklenecek."


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