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Selden etkilenenlere yardım taşıyan onuncu uçak Pakistan'a ulaştı

Selden etkilenenlere yardım götürmek üzere havalanan onuncu uçak Pakistan'a ulaştı.

İsa Toprak   | 01.09.2022
Selden etkilenenlere yardım taşıyan onuncu uçak Pakistan'a ulaştı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Türkiye, sel felaketinde zarar gören Pakistan halkına insani yardım malzemesi ulaştırmaya devam ediyor.

Bu kapsamda bugün yardım götürmek üzere havalanan 10'uncu uçak da Pakistan'a ulaştı.

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