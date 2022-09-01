Selden etkilenenlere yardım taşıyan onuncu uçak Pakistan'a ulaştı
Selden etkilenenlere yardım götürmek üzere havalanan onuncu uçak Pakistan'a ulaştı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Türkiye, sel felaketinde zarar gören Pakistan halkına insani yardım malzemesi ulaştırmaya devam ediyor.
Bu kapsamda bugün yardım götürmek üzere havalanan 10'uncu uçak da Pakistan'a ulaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.