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Selden etkilenen Şanlıurfa'da şebeke suyu yeniden içilebilecek

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, selden etkilenen kentte şebeke suyunun tekrar içilebileceğini bildirdi.

Rauf Maltaş  | 22.03.2023 - Güncelleme : 22.03.2023
Selden etkilenen Şanlıurfa'da şebeke suyu yeniden içilebilecek

Şanlıurfa

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehirde yaşanan sel felaketi sonrasında veremedikleri şebeke suyunun bugün itibarıyla tekrar içme suyu değerlerine yükseldiğini belirtti.

Şebeke suyunun gönül rahatlığıyla içilebileceğini vurgulayan Beyazgül, "22 Mart Dünya Su Günü'nde şehrimize tekrardan kaliteli içme suyunu temin etmenin mutluluğunu da ayrıca yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Kentte 15 Mart'ta etkili olan sağanağın ardından yaşanan sel felaketi nedeniyle şebeke suyunun içilmemesi uyarısında bulunulmuştu.

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