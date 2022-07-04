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Selden etkilenen Düzce'de sular çekilmeye devam ediyor

Düzce'de yağışların sona ermesi ve sıcak havanın etkisiyle bazı bölgelerde sel suları çekilmeye devam ediyor.

Ömer Ürer, Cem Ali Kuş   | 04.07.2022
Selden etkilenen Düzce'de sular çekilmeye devam ediyor

Düzce

Düzce'de 27 Haziran'dan beri etkili olan şiddetli yağışların ardından Melen Çayı'nın taşması sonucu Efteni Gölü etrafındaki tarım arazileri, mesire alanı ve yerleşim yerleri su altında kaldı.

Bölgedeki su seviyesinin, yağışların sona ermesi ve sıcak havanın etkisiyle düştüğü gözlemlendi.

Sel sularının çekilmeye devam ettiği Efteni Gölü çevresi ile Kültür Park Tabiat Sahası, dronla görüntülendi.

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