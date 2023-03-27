Selde tahrip olan Akçakale-Suruç kara yolunun bir bölümü ulaşıma kapatıldı
Kapatılan bölümde trafik akışı, bağlantı yollarından sağlanıyor.
Şanlıurfa
Şanlıurfa'da sağanak nedeniyle tahrip olan Suruç-Akçakale kara yolunun bir bölümü, ulaşıma kapatıldı.
Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sağanağın ardından meydana gelen sel nedeniyle kentte ulaşımda aksaklıklar yaşandı.
Yağış nedeniyle oluşan tahribattan dolayı Suruç-Akçakale kara yolunun 2,5 kilometresi ulaşıma kapatıldı.
Yolun ulaşıma kapatılan bölümünde trafik akışı, bağlantı yollarından sağlanıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.