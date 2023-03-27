Dolar
19.09
Euro
20.58
Altın
1,954.53
ETH/USDT
1,708.40
BTC/USDT
26,945.00
BIST 100
4,997.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic ve Milli Futbolcu Ivan Perisiç yarın oynanacak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO2024) Elemeleri D Grubu'ndaki Türkiye maçına ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

Selde tahrip olan Akçakale-Suruç kara yolunun bir bölümü ulaşıma kapatıldı

Kapatılan bölümde trafik akışı, bağlantı yollarından sağlanıyor.

Mehmet Emin Ergüvan  | 27.03.2023 - Güncelleme : 27.03.2023
Selde tahrip olan Akçakale-Suruç kara yolunun bir bölümü ulaşıma kapatıldı

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da sağanak nedeniyle tahrip olan Suruç-Akçakale kara yolunun bir bölümü, ulaşıma kapatıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sağanağın ardından meydana gelen sel nedeniyle kentte ulaşımda aksaklıklar yaşandı.

Yağış nedeniyle oluşan tahribattan dolayı Suruç-Akçakale kara yolunun 2,5 kilometresi ulaşıma kapatıldı.

Yolun ulaşıma kapatılan bölümünde trafik akışı, bağlantı yollarından sağlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Karaismailoğlu: Evsiz kalan vatandaşlarımıza güvenli ve konforlu barınma imkanı sağlamak şu anda büyük önceliğimiz
Bakan Kurum: Depremin 50. gününde Adıyaman'da 53 bin 830 konutun temeli atıldı
Kahramanmaraş'ta 4,5 büyüklüğünde deprem
Bakan Akar, depremden zarar gören Samandağ'daki Mar İlyas Kilisesi'nde incelemelerde bulundu
Deprem bölgesinde gök gürültülü sağanak etkili olacak

Benzer haberler

Selde tahrip olan Akçakale-Suruç kara yolunun bir bölümü ulaşıma kapatıldı

Selde tahrip olan Akçakale-Suruç kara yolunun bir bölümü ulaşıma kapatıldı

Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu

Malatya'da sağanak etkili oluyor

Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu

Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu

Bolu Dağı'nda sağanak ve sis, görüş mesafesini 20 metreye düşürdü

Bolu Dağı'nda sağanak ve sis, görüş mesafesini 20 metreye düşürdü

Marmara Bölgesi için 22 Mart'tan itibaren itibaren kuvvetli yağış uyarısı

Marmara Bölgesi için 22 Mart'tan itibaren itibaren kuvvetli yağış uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet