Euro
10.01
Dolar
8.41
BIST 100
1,384.41
Altın
1,828.28
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Marmaris’teki yangının Hisarönü Mahallesine yaklaşması üzerine helikopterler alevlere müdahale ediyor.
logo
Gündem

Sel, hortum ve fırtına gibi hava olaylarının nedeni 'kuraklık'

Trakya Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Elipek, son zamanlarda sıkça yaşanan sel ve hortum gibi olayların esas sebebinin küresel iklim değişikliğine bağlı yaşanan kuraklık olduğunu söyledi.

Gökhan Zobar   | 30.07.2021
Sel, hortum ve fırtına gibi hava olaylarının nedeni 'kuraklık' Fotoğraf: Gökhan Zobar - Anadolu Ajansı

Edirne

Trakya Üniversitesi (TÜ) Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Belgin Elipek, AA muhabirine, küresel ısınmanın dünya genelindeki etkilerinin açıkça görüldüğünü ifade etti.

Son zamanlarda atmosferik bazı olayların Türkiye'yi etkisi altına aldığını belirten Elipek, bunların başında kuraklık, sel, fırtına ve hortumların geldiğini kaydetti.

Uzun süreli kuraklığın, yaşanan aşırı iklim olaylarının başlıca nedeni olduğuna dikkati çeken Elipek, şöyle devam etti:

"Özellikle sel ve hortum gibi olayların en büyük sebebi aslında kuraklık. Kuraklığın en büyük sebebi küresel iklim değişikliği ve onun da en büyük sebebi insanoğlunun çevreye vermiş olduğu olumsuz etkiler. Özellikle kurak dönemlerde toprağa düşen yağış, topraktan emilmeyerek direkt atmosfere buharlaşıyor. Fırtınalar ve hortumlar da suyun buharlaşmasından gücünü alıyorlar, şiddetini artırıyorlar. Buharlaşan su, çok yüklü bir miktarda yoğunlaşarak yer küreye aşırı yağış olarak iniyor. Tabii bu her zaman buharlaştığı alanda değil, atmosferle farklı bölgelere taşınarak o alanlardaki sel felaketlerine sebep olabiliyor."

"Çiftçiler, yüzeysel su kaynakları azalınca yer altı sularına yöneldi"

Prof. Dr. Elipek, iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadelede insanların üzerine önemli görevler düştüğünü, su tasarrufuna dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kuraklığa bağlı olarak nehirler ve göllerin kuruduğunu anlatan Elipek, tarımsal üretimin yaşanan kuraklıktan zarar gördüğünün altını çizdi.

Yüzeysel su kaynaklarındaki azalmanın özellikle çiftçileri yer altı sularına yönlendirdiğine işaret eden Elipek, şunları kaydetti:

"Bu da yer altı su kaynaklarının çok hızlı şekilde tükenmesine neden oluyor. Bizim öncelikle su tasarrufuna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle araçları her gün yıkamaktan vazgeçerek boş yere su kullanımını en aza indirmeliyiz. Özellikle bu dönemlerde bahçe ve yeşil alan sulamalarının gündüz kesinlikle yapılmaması, sulamanın sabah erken ya da gece geç saatlerde yapılması gerekli. Halı yıkamak, bahçe yıkamak gibi suyu boşa harcayacak faaliyetlerden kaçınmalıyız."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yunanistan'da Kovid-19 vakaları yeniden yükselişte
Bakan Koca: İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 21 milyon 585 bin 60'a indi
Kovid-19 vakalarının en yüksek olduğu illerden Iğdır'da sağlıkçıların aşı seferberliği
Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastası Yavaş: Hayatımla oynadım. Kimse aşısını ihmal etmesin
İngiltere'de Kovid-19 aşılarının 60 bin kişinin ölümünü engellediği tahmin ediliyor

Benzer haberler

Sel, hortum ve fırtına gibi hava olaylarının nedeni 'kuraklık'

Sel, hortum ve fırtına gibi hava olaylarının nedeni 'kuraklık'

Edirne'de sıcaklar nehirlerin su seviyesini düşürürken tarımsal üretimi de olumsuz etkiliyor

Türkiye'de rüzgar ve güneş elektriği yükselişini sürdürdü, hidroelektrik 7 yılın en düşüğüne geriledi

Konya'da kuraklık May Barajı'nda balık ölümlerine neden oldu

Konya'da kuraklık May Barajı'nda balık ölümlerine neden oldu
Sıcak iklimlerde aşırı yağış riski daha yüksek

Sıcak iklimlerde aşırı yağış riski daha yüksek
İklim krizi ve 'doğal' felaketler

İklim krizi ve 'doğal' felaketler