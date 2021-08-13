Euro
10.08
Dolar
8.54
BIST 100
1,446.43
Altın
1,772.87
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarına başlandı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından suyla sürüklenen hafriyatın kaldırılması için çalışmalara başlandı.

Cihan Okur, Özgür Alantor, Bilal Kahyaoğlu   | 13.08.2021
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarına başlandı Fotoğraf: Cihan Okur / AA

Amasya

Ezine Deresi'nin 10 Ağustos'ta taşması sonucu ilçe merkezine sürüklenen toprak, kum, ağaç ve kaya parçalarının kaldırılması için ekipler çalışma yürütüyor.

Çalışmalar, Kastamonu'nun yanı sıra çevre illerden gönderilen iş makineleri yardımıyla sürüyor.

Caddede biriken ve iş yerlerine dolan hafriyatın kaldırılması için çaba gösteren ekipler, çamurdan arındırma çalışmalarına devam ediyor. Bazı dükkanların sahipleri de çalışmalara destek veriyor.

Selin yol açtığı tahribat dolayısıyla elektrik ve su kesintisi yaşanan ilçe merkezine en kısa sürede enerji ve su verilmesi planlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 594 kişi hayatını kaybetti
ABD Gıda ve İlaç İdaresi, organ nakli yaptırmış kişilere üçüncü doz Kovid-19 aşısı olmayı tavsiye etti
Türkiye'de en az bir doz Kovid-19 aşısı olan 18 yaş ve üstü nüfusun ortalaması yüzde 70'i geçti
Dünya genelinde 4 milyar 620 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Rize Valisi Kemal Çeber, kentte Kovid-19 vaka sayılarının hızla arttığını açıkladı

Benzer haberler

Ayancık'ta selden zarar gören köprü yaya trafiğine kapatıldı

Ayancık'ta selden zarar gören köprü yaya trafiğine kapatıldı

İkizler ve yakınları Bozkurt'taki sel felaketinde yıkılan binanın enkazında aranıyor

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarına başlandı

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: 3 ilimizde, yaklaşık 300 afet personelimiz ve gönüllümüzle sahadayız

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: 3 ilimizde, yaklaşık 300 afet personelimiz ve gönüllümüzle sahadayız
Batı Karadeniz'deki sel bölgesinde acil ihtiyaçlar için ulaştırma seferberliği

Batı Karadeniz'deki sel bölgesinde acil ihtiyaçlar için ulaştırma seferberliği
Dünyadan Batı Karadeniz'deki sel nedeniyle hayatını kaybedenler için taziye ve dayanışma mesajları

Dünyadan Batı Karadeniz'deki sel nedeniyle hayatını kaybedenler için taziye ve dayanışma mesajları