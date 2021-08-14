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Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta arama kurtarma ve temizlik çalışmaları devam ediyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından başlatılan arama kurtarma ve temizlik çalışmaları sürdürülüyor.

Cihan Okur, Özgür Alantor   | 14.08.2021
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta arama kurtarma ve temizlik çalışmaları devam ediyor

Kastamonu

İlçede 11 Ağustos'taki şiddetli yağışın ardından yaşanan selde kaybolanlara ulaşmak için geniş çaplı çalışma yürütülüyor. Havadan ve karadan çalışma yapan ekipler, evlerinde mahsur kalan kişileri tahliye ediyor.

Sele kapılarak sürüklenen araçlar da iş makinelerinin yardımıyla bulundukları yerden kaldırılıyor. Sel sırasında, ilçe merkezine sürüklenen toprak, kum, ağaç ve kaya parçalarının kaldırılması için ekipler yoğun bir çalışma yürütüyor.

Türk Kızılay ve çeşitli sivil toplum kuruluşları, ilçenin farklı noktalarında halka sıcak yemek ve gıda yardımında bulunuyor.


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