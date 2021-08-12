Euro
10.14
Dolar
8.63
BIST 100
1,410.87
Altın
1,750.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde caminin içine sahra hastanesi kuruldu

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından, Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerince (UMKE), bir caminin içine sahra hastanesi kuruldu.

Cihan Okur, Bilal Kahyaoğlu   | 12.08.2021
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde caminin içine sahra hastanesi kuruldu Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu/AA

Kastamonu

Sağlık Bakanlığının talimatıyla, Bozkurt ilçesinde bulunan Yeni Cami içerisine kurulan hastanede, selde yaralanan ve kronik rahatsızlıkları olan hastalar tedavi edilmeye başlandı.

Sedye kurulumları gerçekleştirilen ve çeşitlik ilk yardım malzemeleri temin edilen hastanede aynı anda 10 hastaya ilk yardım hizmeti verebilecek kapasitede olduğu kaydedildi.

Hastanenin içinde acil tıp uzmanı doktor, hemşire, UMKE ekibi, Acil Tıp Teknisyeni (ATT) ve paramedik görev yapıyor.

Burada ilk tedavisi yapılan hastaların, Acil Servis ekiplerince Kastamonu'ya götürüleceği belirtildi.

Selden etkilenen ve hastanede tedavi altına alınan İrfan Çınar, yetkililere teşekkür ederek, "Ben daha önce böyle bir felaket görmedim. Ben 5. kattaydım, 3 buçuk metre binayı su bastı, bir arkadaşımız maalesef sele kapıldı. Şu an bir sıkıntımız yok, evimden aldılar, koluma girdiler, buraya getirdiler ambulansla. Karnımızı doyurdular, yalnız acımız büyük. Bizimle çok ilgileniyorlar, Allah devlete zeval vermesin" diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
California'da öğretmenlere ve okul çalışanlarına, aşı veya haftalık test zorunluluğu geliyor
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
ABD'de Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatışlar son 6 ayın en yüksek seviyesinde
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, hamilelere Kovid-19 aşısı tavsiyesinde bulundu
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde ekiplerin çalışması devam ediyor

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde ekiplerin çalışması devam ediyor

Kastamonu'da sel nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde caminin içine sahra hastanesi kuruldu

AFAD: Sinop, Bartın ve Kastamonu'daki sel bölgelerinde çalışmalar sürüyor

AFAD: Sinop, Bartın ve Kastamonu'daki sel bölgelerinde çalışmalar sürüyor
İçişleri Bakanı Soylu, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde kurtarma çalışmalarına katıldı

İçişleri Bakanı Soylu, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde kurtarma çalışmalarına katıldı

Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop çevrelerinde aşırı yağış uyarısı

Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop çevrelerinde aşırı yağış uyarısı