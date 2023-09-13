Sel felaketinden etkilenen Libya'ya 148 sağlık çalışanı daha gönderilecek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 148 sağlık çalışanının daha bu gece İzmir Alsancak Limanı'ndan kalkacak gemi ile sel felaketinden etkilenen Libya'ya gideceğini bildirdi.
Ankara
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Libya'da yaşanan sel felaketinde binlerce insanın hayatını kaybettiğini ve binlercesinden de haber alınamadığını belirtti.
LİBYA’DA yaşanan sel felaketinde binlerce insan hayatını kaybetti. Binlercesinden haber alınmış değil. Olayın hemen akabinde Bakanlık olarak 2 Acil Müdahale Ünitesi, tıbbi sarf malzemeleri, çok sayıda jeneratör, ihtiyaç duyulacak bazı ilaçlar ve tıbbi cihazlar, 11 kişilik UMKE ve… pic.twitter.com/AeeikmHL1y— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 13, 2023
Koca, bakanlık olarak felaketin ardından Libya'ya, 2 acil müdahale ünitesi, tıbbi sarf malzemeleri, çok sayıda jeneratör, ilaç ve tıbbi cihazlar ile 11 kişilik UMKE ve UMKE ATAK timi gönderildiğini anımsattı.
Yeni gönderilecek ekiple 159 sağlık çalışanının Libya halkının yanında olacağını aktaran Koca, şu ifadeleri kullandı:
"Bu gece, İzmir Alsancak Limanı'ndan kalkacak gemi ile 148 personel daha gönderiyoruz. Tam teşekküllü 2 sahra hastanesi ve 6 acil müdahale ünitesi, 10 ambulans, UMKE ATAK donanımlı 7 araç, 6 acil müdahale aracı aynı gemiyle yolda."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.