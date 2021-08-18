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Sel felaketinde iki iş yeri hasar gören esnaf canını zor kurtardı

Mobilyacı Nail Açar, "Tsunami gibi bir şey oldu, her yer yerle bir oldu. Bozkurt'ta sel hafif gelirdi ama böyle bir şey yok. Belki tarihte de yoktur. Esnaflık bitti. İnşallah devletimiz yardımcı olursa devam edeceğiz" dedi.

Bilal Kahyaoğlu   | 18.08.2021
Sel felaketinde iki iş yeri hasar gören esnaf canını zor kurtardı

Kastamonu

Kastamonu'da selin vurduğu Bozkurt ilçesinde canını zor kurtaran 24 yıllık mobilyacı Nail Açar'ın iki iş yeri kullanılmaz hale geldi.

İlçede 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından gelen sel felaketi, can kayıplarının yanı sıra büyük çapta hasara yol açtı. İlçede bütün iş yerleri ile birçok evi su bastı.

Mobilyacı Nail Açar'ın sanayi sitesinde mobilya üretimi, çarşıda ise mobilya satışı yaptığı iki iş yerinde de büyük çapta hasar oluştu.

Sel gelmeden dakikalar önce aracıyla birlikte yüksek bir yere çıkarak kurtulan Açar, AA muhabirine, 1987 yılından itibaren ilçede mutfak mobilyası üretimi yaptığını söyledi.

Oğlunun telefonla arayarak "baba sel geliyor kaç" dediğini anlatan Açar, "Arabayı aldım, yaklaşık 300 metre yukarı çıktım. Geri geldiğimde her taraf suyun içindeydi. Sel suları arabaları kapımın önüne yığmış. Biz can derdine düştük. Yürüyerek sanayiye bakalım dedik. Aşağısı da sular altında kaldı." dedi.

Sel olduğu anda torununun da yıkılan Kur'an kursu binasında olduğunu ifade eden Açar, şunları kaydetti:

"Helikopter ve vatandaşlar sayesinde torunum kurtuldu. Bir can pazarından başka bir şey yoktu. İnsanlar arabalarıyla selin içinde gidiyor, 'kurtarın bizi diyorlar' ama elimizden hiçbir şey gelmiyor, bakıyoruz. Devletimiz, insanlarımız burada, yardım etmeye çalışıyor. Bütün dükkanlarımız battı. Canımız sağ diye kendi kendimizi teselli ediyoruz. Kelimeler yetmiyor. Tsunami gibi bir şey oldu, her yer yerle bir oldu. Bozkurt'ta sel hafif gelirdi ama böyle bir şey yok. Belki tarihte de yoktur. Esnaflık bitti. İnşallah devletimiz yardımcı olursa devam edeceğiz."

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