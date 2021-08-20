Sel felaketi nedeniyle yolları kapanan Türkeli ilçesine çıkarma gemileriyle araç ve malzeme taşındı
Milli Savunma Bakanlığı, sel felaketinin yaşandığı yerlerden Sinop'un Türkeli ilçesine çıkarma gemileriyle araç ve malzeme taşındığını bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Karadeniz'de meydana gelen sel felaketi sonrasında ulaşım yolları kapanan Sinop'un Türkeli ilçesine, Deniz Kuvvetlerine ait Ç-144 ve Ç-152 çıkarma gemileriyle araç ve malzeme taşındığı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.