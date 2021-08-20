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Sel felaketi nedeniyle yolları kapanan Türkeli ilçesine çıkarma gemileriyle araç ve malzeme taşındı

Milli Savunma Bakanlığı, sel felaketinin yaşandığı yerlerden Sinop'un Türkeli ilçesine çıkarma gemileriyle araç ve malzeme taşındığını bildirdi.

Ferdi Türkten   | 20.08.2021
Sel felaketi nedeniyle yolları kapanan Türkeli ilçesine çıkarma gemileriyle araç ve malzeme taşındı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Karadeniz'de meydana gelen sel felaketi sonrasında ulaşım yolları kapanan Sinop'un Türkeli ilçesine, Deniz Kuvvetlerine ait Ç-144 ve Ç-152 çıkarma gemileriyle araç ve malzeme taşındığı belirtildi.

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