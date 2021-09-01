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Sel afeti nedeniyle Bozkurt'ta görev yapan komandoların bir bölümü ilçeden ayrıldı

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde görev yapan komandoların bir bölümü ant içerek bölgeden ayrıldı.

Ümit Yorulmaz, Özgür Alantor   | 01.09.2021
Sel afeti nedeniyle Bozkurt'ta görev yapan komandoların bir bölümü ilçeden ayrıldı Fotoğraf: Ümit Yorulmaz - Anadolu Ajansı

Kastamonu

Bozkurt'ta 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan sel, can kayıplarının yanı sıra büyük çapta hasara yol açtı.

Sel felaketinin ardından bölgeye sevk edilen yüzlerce komando, ev ve dükkanların temizlenmesinden eşyaların taşınmasına kadar birçok görevi başarıyla yerine getirdi.

Görevlerini tamamlayan komandoların bir bölümü ilçenin girişinde bulunan Bozkurt yazısı önünde ant içerek birliklerine dönmeye başladı.

Kastamonu 5. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığında görevli komandoların yüksek sesle söylediği komando andına çevredeki vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.

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