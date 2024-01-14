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Şehitler için sabah namazında tüm camilerde dua edildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehadete kavuşan Mehmetçikler için tüm camilerde sabah namazında dualar okundu.

Ömer Olcay  | 14.01.2024 - Güncelleme : 14.01.2024
Şehitler için sabah namazında tüm camilerde dua edildi Fotoğraf: Ayhan İşcen - AA

Ankara

Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için tüm camilerde sabah namazında dua okundu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından sabah namazını kıldırdı.

Okunan tespihatlar ve getirilen salavatlardan sonra cemaate hitap eden Erbaş, ilk insandan itibaren başlayan Hak-Batıl mücadelesinin kıyamete kadar devam edeceğini söyledi.

Hak yolda yürümenin bir mücadeleyi gerektirdiğini belirten Erbaş, "Bizim annelerimiz babalarımız bizi askere uğurlarken hep arkamızdan ya 'şehit' ya 'gazi' olursun dualarıyla gönderiyorlar. Çünkü vatan sevgisi imandandır." dedi.

"Onlar hak davadan vazgeçmedikleri için şehit oluyorlar"

Şehitliğe ilişkin ayet ve hadislerden örnekler aktaran Erbaş, geçmişte olduğu gibi terör odaklarını kurutmak için vatanını ve milletini korumak isteyenlerin şehit olduğunu aktardı.

Şehitlere rahmet, gazilere acil şifalar dileyen Erbaş, şunları kaydetti:

"Her zaman dualarımız şehitlerimizledir. Bu millet dualarla ayaktadır. Hem kendi yapmış olduğumuz dualarımızdan hem de gerek vatanımızın içinde gerekse vatanımızın ötesinde her zaman mazlumun yanında olduğumuz için çok dua alıyoruz. Terörle mücadele ederken şehit olan kardeşlerimiz, Filistin'de, Gazze'de, Doğu Türkistan'da, Myanmar'da, Arakan'da, Keşmir'de ve Irak'ta, nerede olursa olsun şehit olan yüz binlerce Müslüman var. Onlar hak davadan vazgeçmedikleri için şehit oluyorlar.

Bütün dünyaya her zaman batılın, zulmün ve kötülüğün karşısında olduğumuzu millet olarak haykırıyoruz ve dilimizle dua ediyoruz. Dün 9 şehidimiz oldu. Ondan önceki günlerde şehitlerimiz oldu. Ondan önceki yıllarda da şehitlerimiz oldu. Hem onlar için hem de dünyanın neresinde olursa olsun, bütün şehitlerimiz için öyle bir amin diyelim ki gök kubbe inlesin, melekler de bizim aminlerimize iştirak etsin inşallah."

Erbaş daha sonra şehadete kavuşan tüm Mehmetçikler için dua etti. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da cemaat içinde yer aldı.


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