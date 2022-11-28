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Şehitler Demir ve Öztürkmen son yolculuklarına uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Er Mehmet Demir ve Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen, memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı.

Rauf Maltaş, Orhan Pehlül, Mehmet Akif Parlak   | 28.11.2022
Şehitler Demir ve Öztürkmen son yolculuklarına uğurlandı Fotoğraf: Mehmet Akif Parlak - AA

Adıyaman/Gaziantep

Şehit Demir'in (21) Türk bayrağına sarılı naaşı, tören için Besni ilçesi Pınarbaşı köyüne getirildi.

Törene şehidin babası Latif, annesi Nergis ile yakınları, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Vali Mahmut Çuhadar, İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergider, AK Parti milletvekilleri Ahmet Aydın ve İbrahim Halil Fırat, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Cenaze töreninde şehidin annesi Nergis, "Başka annelerin yüreği yanmasın, Bu son şehidimiz olsun. Mehmet'im son şehidimiz olsun. Annen sana kurban." dedi.

Şuay Alpay, şehidin ailesini teselli edip, başsağlığı diledi.

İl Müftüsü Mehmet Taşçı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Demir'in naaşı, köy mezarlığına götürüldü.

Şehit Demir'in cenazesi, dualarla buraya defnedildi.

Şehit Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen Gaziantep’te son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'in cenazesi memleketi Gaziantep’in Nizip ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Öztürkmen için ilçeye bağlı kırsal Dazhöyük Mahallesi'nde tören düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında bir süre taşındıktan sonra katafalka konuldu.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Duabey Onur Öztürkmen'in naaşı, mahalle mezarlığına defnedildi.

Törene şehidin babası Derde, annesi Gülcan, kardeşi Fatih Mehmet Öztürkmen ile yakınlarının yanı sıra Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Derya Bakbak, Ali Şahin, Nejat Koçer, Mehmet Sait Kirazoğlu, Müslüm Yüksel, MHP Milletvekili Muhittin Ali Taşdoğan, CHP Milletvekili Bayram Yılmazkaya ile diğer ilgililer katıldı.

Öztürkmen'in fotoğrafını taşıyan kardeşi Fatih Mehmet Öztürkmen, törene ağabeyinin askeri pardösüsü ve tören kılıcı ile katıldı, yüzüğünü taktı. Fatih Mehmet Öztürkmen, ağabeyinin kılıcını, anne Gülcan Öztürkmen ise oğlunun tören şapkasını tabutun üzerine bıraktı.

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