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Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-23 sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-23'ün, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) kara, deniz ve hava unsurlarının katılımıyla devam ettiğini bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 13.09.2023 - Güncelleme : 13.09.2023
Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-23 sürüyor

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-23'ün, Türkiye ve KKTC'den kara, deniz ve hava unsurlarının katılımıyla devam ettiği belirtildi.


Açıklamada, tatbikatın, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında eğitim, işbirliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmeyi amaçladığı kaydedildi.

MSB'nin sosyal medya hesabından, tatbikata ilişkin görüntülerin yer aldığı video da paylaşıldı.


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