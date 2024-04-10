Şehit yakınları bayramın ilk gününde şehitlikleri ziyaret etti
Şehit yakınları, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde şehitliklere ziyarette bulundu.
Ankara
Eskişehir
Bayram namazı sonrası Eskişehir Hava Şehitliği'ne gelen şehit yakınları, şehitlerin mezarları başında dua etti.
Şehit yakını Yasin Karabıyık, AA muhabirine, Kurşunlu Camisi'nde bayram namazını kıldıktan sonra ilk olarak şehitliği ziyaret ettiklerini söyledi.
Karabıyık, şehitliğin gelinebilecek en yüksek makam olduğunu belirterek, "Kendisi teyzemin oğlu olur. Bizde şehitlerin ölmediğine, halihazırda hayatta olduğuna inanılır. Bu sebepten dolayı bizler de buraya gelip onun maneviyatını hissetmeyi amaçlıyoruz." dedi.
Memur emeklisi Mahmut Gedik de arkadaşlarıyla her pazar şehitliği ziyaret ettiklerini, bu kez bayram dolayısıyla geldiklerini anlattı.
Şehitlikte bir arkadaşının metfun olduğunu dile getiren Gedik, "Bizim ruhumuz asker zaten. Türk halkı doğuştan askerdir, bizde de askerlik var, Mehmetçik olma duygusu var. Bu çok ayrı bir duygu. Allah hepsinden gani gani razı olsun, mekanları cennet olsun." diye konuştu.
Fotoğraf: Mehmet Murat Önel/AA
Edirnekapı Şehitliği
Bayramın ilk günü sabah saatlerinden itibaren şehitliğe gelen aileler, şehitlerinin mezarı başında dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu. Yakınlarının kabirlerine çiçek bırakan ve temizlik yapan aileler, duygulu anlar yaşadı.
Oğlu Özcan İlhan'ın geçen yıl Şırnak'ta teröristlerle girdiği çatışmada şehit olduğunu belirten annesi Gülveşin İlhan, "Bizim bayramımız yok, bu ikinci bayramı. O teröristlere lanet olsun, onlar bizim ciğerimizi yaktı. Oğlum Şırnak'ta 5 arkadaşıyla şehit oldu. Her gün buradayım geliyorum. Bizim canımız yandı ama umarım başka hiçbir annenin canı yanmasın." diye konuştu.
Şehitliği ziyaret eden vatandaşlardan Hasan Lekesizkol ise, teyzesinin oğlu şehit Hasan Güreşen'in kabrine geldiğini ifade ederek, "Akrabamı ziyarete geldim. Kendisi 2008 yılında Şırnak’ta şehit düştü. Tüm bayramlar bizim için hüzünlü geçiyor. Biz de her bayram gelmeye çalışıyoruz. Allah devletimize milletimize zeval vermesin" dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.