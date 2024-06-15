Şehit yakınları arife günü şehitlikleri ziyaret etti
Şehit yakınları, Kurban Bayramı arifesinde şehitliklere ziyarette bulundu.
Ankara
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfınca, şehitler için anma programı düzenlendi.
Şehitliğe sabahın erken saatlerinden itibaren gelmeye başlayan aileler, kabir ziyaretinde bulundu.
Yakınları, şehitlerin bayraklarla donatılan mezarları başında dua etti.
Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından şehit mezarlarına çiçekler bırakılarak, gül suyu döküldü.
İzmir'de şehit aileleri arife günü şehitliği ziyaret etti
İzmir'de şehit aileleri, Kurban Bayramı arifesinde yakınlarının mezarlarına yaptıkları ziyarette duygulu anlar yaşadı.
Kadifekale Hava Şehitliği'ne gelen şehit aileleri, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.
Diyarbakır-Bingöl karayolunda, 2016 yılında PKK'lı teröristlerin yola yerleştirdikleri patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 6 arkadaşıyla şehit olan Jandarma Astsubay Başçavuş Halit Zilani Çelik'in babası Mehmet Çelik, şehit aileleri olarak bayramları hüzünlü geçirdiklerini belirtti.
Mehmet Çelik'in bir süre önce ikiz torunlarının doğduğunu anlatan baba Çelik, "İki kız torunu doğdu, aynı dedesine benziyorlar. Dokuzuncu seneye girdik hala gelecekmiş gibi hissediyorum. Allah'ım önce beni evladımla kavuştur diye dua ediyorum. Bayramlarda da gelip taşını, fotoğrafını öpüp gidiyoruz. Allah'a isyan etmiyoruz ama ben hep 'bayram bizim neyimize' diyorum." diye konuştu.
Evladının mezar taşını öpüp gözyaşı döken anne Mesude Çelik de tüm şehit yakınlarının Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, onlara sabır diledi.
İç Anadolu'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi
Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri ve Yozgat'ta Kurban Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.
Kırıkkale Şehitliği'ndeki etkinliğe Vali Mehmet Makas, Belediye Başkanı Ahmet Önal, protokol üyeleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından Vali Makas ve beraberindekiler, şehit mezarlarına karanfil bıraktı, çocuklara hediye verdi. Şehit aileleri de Kur'an-ı Kerim okudu.
Kırşehir
Kırşehir Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'nde düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Mustafa Tekin tarafından dua edildi.
Vali Hüdayar Mete Buhara, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Ozan, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ve beraberindekiler, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.
Şehit aileleri de mezarların başında dua etti.
Kayseri
Kayseri Garnizon Şehitliği'ne gelen şehit yakınları, mezarların çevresini temizledi, çiçekleri suladı.
Kur'an-ı Kerim okuyup dua eden şehit yakınları, kabirlere karanfil bıraktı.
Yozgat
Yozgat Şehitliği'ndeki programda Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Ali Gülden tarafından dua edildi.
Vali Mehmet Ali Özkan, AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan ve protokol üyeleri, şehit mezarlarına karanfil bırakarak, şehit ailelerinin bayramını kutladı.
Vali Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Tüm şehitlemizin ruhu şad olsun. Geçmişten günümüze bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Gazilerimize uzun ömürler diliyorum. Allah onlardan razı olsun." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.