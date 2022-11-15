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Şehit polis memuru Fethi Sekin'in babası son yolculuğuna uğurlandı

İzmir Adliyesine PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıyı canı pahasına gösterdiği kahramanlıkla engelleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'in vefat eden babası Mehmet Zeki Sekin'in cenazesi, Elazığ'ın Baskil ilçesinde defnedildi.

İsmail Şen, Suat Öztürk, Orhan Yoldaş   | 15.11.2022
Şehit polis memuru Fethi Sekin'in babası son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: İsmail Şen - AA

Elazığ

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden Sekin için Baskil'in Doğancık köyündeki Hacı Hasan Baba Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sekin ailesine başsağlığı diledi.

İl Müftüsü Selami Aydın'ın kıldırdığı namazın ve okunan duaların ardından Sekin'in cenazesi köydeki mezarlıkta, şehit oğlunun kabrinin yanında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Sekin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Ömer Toraman, Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Evren, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, kurumlar ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

İzmir Adliyesine 5 Ocak 2017'de PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, polis memuru Fethi Sekin olası faciayı önlemeye çalışırken şehit düşmüş, adliye personeli Musa Can hayatını kaybetmiş, 9 kişi yaralanmıştı.


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