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Şehit polis Fethi Sekin, İzmir Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle anıldı

İzmir Adliyesine PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıyı canı pahasına gösterdiği kahramanlıkla engelleyen şehit polis memuru Fethi Sekin, şehadetinin 5. yılında İl Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törenle anıldı.

Hüseyin Bağış   | 05.01.2022
Şehit polis Fethi Sekin, İzmir Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle anıldı

İzmir

İzmir Emniyet Müdürlüğü binası girişinde yer alan anı köşesi ve Şehit Fethi Sekin balmumu heykeli önündeki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kahraman polis memuru Fethi Sekin'in özgeçmişinin okunmasının ardından hazırlanan video gösterildi.

Burada bir konuşma yapan İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesine PKK'lı teröristlerin düzenlediği hain terör saldırısında olası bir facianın Fethi Sekin'in kahramanlığı sayesinde engellendiğini söyledi.

Şehit polis memuru Sekin'in kanının yerde kalmadığını vurgulayan Şahne, şunları kaydetti:

"Rütbelerin en büyüğüne ulaşarak şehadete yürüyen şehidimizin kanı, kahraman silah arkadaşları tarafından yerde bırakılmadı. Şehidimizin bu vatan ve millet için ölüme atılırken bir an bile tereddüt etmediğine herkes şahitlik etmiştir. Bu sayede Fethi kardeşimize duyulan sevgi ve minnet ülkemizin dört bir yanına yayılmış ve 83 milyonluk bir ailenin öz evladı olmuştur. Ülkemizin şu an içerisinde bulunduğu huzur ve güven ortamı Fethi kardeşimiz ve onun gibi ay yıldızlı üniformayı kefen yapmış nice şehitlerimiz sayesindedir. Şehidimizin gözü arkada kalmasın, kendisinin bize bıraktığı kıymetli emanetleri artık bizim canımızdan bir parçadır, onlara gözümüz gibi bakacağız."

Konuşmanın ardından İzmir Müftüsü Salih Sezik, saldırıda hayatını kaybedenler için dua etti.

Törende meslektaşları, Fethi Sekin'in balmumu heykeli ve görevdeyken kullandığı motosikletin önüne karanfil bıraktı.

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