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Şehit Piyade Uzman Çavuş Keçe, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde arı sokması nedeniyle geçirdiği "Akut-alerji krizi" sonucu şehit olan 27 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Mehmet Burak Keçe, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

Tunahan Akgün, Gökhan Çalı   | 31.07.2022
Şehit Piyade Uzman Çavuş Keçe, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Gökhan Çalı/AA

Kahramanmaraş

Hakkari'deki törenin ardından hava yoluyla Kahramanmaraş'a getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, helallik alınmak üzere Onikişubat ilçesindeki evine götürüldü.

Şehit Keçe'nin naaşının eve getirilişi sırasında şehidin ailesi ve yakınları gözyaşı döktü. Daha sonra tarihi Ulu Cami'ye getirilen şehidin naaşı, askerlerin omuzlarında taşınarak katafalka konuldu.

Vali Coşkun ile protokol üyeleri, baba Sayım Keçe ve diğer aile fertlerine başsağlığı diledi.

Kılınan cenaze namazının ardından Keçe'nin naaşı Şeyh Adil Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

Cenaze törenine, şehit Keçe'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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