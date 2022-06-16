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Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerin üs bölgesine açtığı taciz ateşi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik son yolculuğuna uğurlandı.

Zafer Arslan   | 16.06.2022
Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

İstanbul

Şehidin cenazesi, baba ocağından helallik alındıktan sonra Pendik'teki 15 Temmuz Şehitler Camisi'ne getirildi.

Burada düzenlenen törene, şehidin babası Bayram ve annesi Kübra Kemik'in yanı sıra Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İl Jandarma Komitanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Pendik Kaymakamı Hülya Kaya ve Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin katıldı.

Şehidin naaşı kılınan namazın ardından Pendik Kavakpınar Koca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik son yolculuğuna uğurlandı
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Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik son yolculuğuna uğurlandı