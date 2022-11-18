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Şehit Piyade Uzman Çavuş İnak, Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak'ın cenazesi, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

Muzaffer Çağlıyaner   | 18.11.2022
Şehit Piyade Uzman Çavuş İnak, Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı

Osmaniye

Şehit İnak'ın (28) Türk bayrağına sarılı naaşı, tören için Düziçi ilçesi Gümüş köyü camisine götürüldü.

Buradaki törene, şehidin babası Ökkeş, annesi Hüsne ve eşi Emine İnak ile yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Vali Erdinç Yılmaz, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Bakan Yanık, şehidin annesi Hüsne ve eşi Emine İnak'a başsağlığı diledi.

İl Müftüsü Ali Çakmak'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından İnak'ın naaşı, köy mezarlığına götürüldü.

Şehit İnak'ın cenazesi, dualarla buraya defnedildi.

Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının açtığı taciz ateşi sonucu şehit olmuştu.

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