Dolar
13.78
Euro
15.56
Altın
1,776.68
ETH/USDT
4,190.00
BTC/USDT
49,121.00
BIST 100
2,031.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati konuşuyor
logo
Gündem

Şehit Piyade Uzman Çavuş Emre Ceylan'ın cenazesi Kırıkkale'ye getirildi

Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yol emniyet görevi sırasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Emre Ceylan'ın naaşı, memleketi Kırıkkale'ye getirildi.

Muhammet Fatih Gökmen   | 09.12.2021
Şehit Piyade Uzman Çavuş Emre Ceylan'ın cenazesi Kırıkkale'ye getirildi

Kırıkkale

Hatay Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Ankara'ya gönderilen Ceylan'ın cenazesi, kara yoluyla Kırıkkale'ye götürüldü. Şehit Ceylan'ın naaşını, Yüksek İhtisas Hastanesi önünde ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Yakup Yeşilırmak, AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan ve vatandaşlar karşıladı.

Şehidin annesi ve nişanlısı ile yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Şehidin cenazesi, yarın öğle vakti Nur Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından Balışeyh ilçesi Kösedurak köyünde toprağa verilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 793 bini geçti
EMA: Aşıların Omicron'a karşı yeniden düzenlenmesi gerektiğini söylemek için erken
Danimarka hükümeti Kovid-19 önlemlerini sıkılaştırıyor
AB: Güney Afrika'nın Omicron'la ilgili şeffaflığı ve çalışmaları birçok hayat kurtardı
İngiltere Sağlık Bakanı: Omicron vakaları ay sonuna kadar 1 milyona çıkabilir

Benzer haberler

Şehit Piyade Uzman Çavuş Emre Ceylan'ın cenazesi Kırıkkale'ye getirildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Emre Ceylan'ın cenazesi Kırıkkale'ye getirildi

Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi'nde şehit olan uzman çavuşun ailesine acı haber verildi

Üçüz çocuk sahibi sağlıkçı çift omuz omuza çalışıyor

Down sendromlu genç, Masa Tenisi Milli Takımı'na seçilmenin mutluluğu yaşıyor

Down sendromlu genç, Masa Tenisi Milli Takımı'na seçilmenin mutluluğu yaşıyor
Kış lastiği denetimleri başladı

Kış lastiği denetimleri başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı