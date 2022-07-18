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Şehit Piyade Teğmen Civelek, Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek, memleketi Sakarya'da toprağa verildi.

Emre Ayvaz, Ömer Faruk Cebeci   | 18.07.2022
Şehit Piyade Teğmen Civelek, Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya

Şehit Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek'in (30), Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracıyla Karasu ilçesi Gölköprü Mahallesi'ndeki babaevine taşındı.

Helallik alınmasından sonra Civelek'in naaşı, cenaze töreni için Gölköprü Mahalle Camisi'ne getirildi. Şehidin yakınları, burada tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Öğle vakti İl Müftüsü Hasan Başiş tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından bir müddet top arabasında taşınan Civelek'in naaşı, Gölköprü Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, Civelek'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Selçuk Kaya, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, polis ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı. 

Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde dün bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olmuştu.

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