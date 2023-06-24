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Şehit Piyade Sözleşmeli Er Özcan Kaya son yolculuğuna uğurlandı

Pençe operasyonu bölgesinde teröristlerin taciz atışı sonucu 15 Haziran'da yaralanan, tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün şehit olan Sözleşmeli Er Kaya'nın cenazesi, memleketi Uşak'ın Banaz ilçesinde toprağa verildi.

Mehmet Çalık  | 24.06.2023 - Güncelleme : 24.06.2023
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Özcan Kaya son yolculuğuna uğurlandı

Uşak

Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla dün Uşak'a getirilen Piyade Sözleşmeli Er Özcan Kaya'nın naaşı, Banaz ilçesi Öksüz köyündeki evinin önünde helallik alınmasının ardından törenin yapılacağı alana götürüldü.

Burada şehit Özcan Kaya'nın özgeçmişi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taziye mesajı okundu.

İl Müftüsü Burhan Çakır tarafından kıldırılan namazın ardından Kaya'nın cenazesi, köy mezarlığında defnedildi.

Daha sonra şehidin babası Musa Menderes Kaya, taziyeleri kabul etti.

Şehidin annesi Şenay, kardeşi Eylül Kaya, nişanlısı Emine Eker ve yakınları gözyaşı döktü.

Törene, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Uşak Valisi Turan Ergün, AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Ayhan Karaduman, Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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