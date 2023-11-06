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Şehit Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek'in naaşı memleketine gönderildi

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde meydana gelen silah kazası sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek'in naaşı Kilis'te düzenlenen törenin ardından memleketi Niğde'ye gönderildi.

İbrahim Özcan  | 06.11.2023 - Güncelleme : 06.11.2023
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek'in naaşı memleketine gönderildi

Kilis

Özbek'in cenazesi, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ndeki işlemlerin ardından 1. Hudut Alay Komutanlığı'na getirildi.

Basına kapalı olarak yapılan törene, Kilis Valisi Tahir Şahin, Belediye Başkanı Servet Ramazan, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, 6. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren, 1. Hudut Alay Komutanı Piyade Kurmay Albay Ümit Çelik, askeri yetkililer ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Törenin ardından şehidin naaşı helikopterle memleketi Niğde'ye uğurlandı.

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