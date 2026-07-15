Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın ailesinin acısı ilk günkü gibi taze

Görev yeri Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden memleketi Gümüşhane'ye dönerken 16 Haziran 2017'de Tunceli'de PKK'lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra şehit edilen ve cenazesi 16 Temmuz 2017'de toprağa verilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın ailesinin acısı tazeliğini koruyor.

Yılmaz ailesi, evlatlarını kaybetmenin üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen Türk bayraklarıyla süslenen mezarını sık sık ziyaret ediyor.

Baba Hamit Yılmaz, AA muhabirine, tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Evlat acısı yaşamanın zor bir durum olduğunu belirten Yılmaz, "Ne mutlu bize ki şehit bir evlat nasip etti. Rabbim bize de imanla bu dünyadan ayrılmayı nasip etsin." dedi.

Yılmaz, oğlunu ailesine bağlı, disiplinli ve düzenli olarak yetiştirdiğini kaydetti.

Şehit öğretmenin kardeşi Yahya Yılmaz ise 9 yıldır ağabeyini hasret ve gururla andıklarını belirtti.

Üzüntülerinin çok büyük olduğunu ifade eden Yılmaz, "Ölümün en şereflisi olan şehitliğe ulaştığı için, böyle bir şerefle onurlandırıldığımızı düşünüyor ve bunun gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.