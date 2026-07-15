Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın ailesinin acısı ilk günkü gibi taze
Terör örgütü PKK mensuplarının katlettiği onlarca öğretmenden biri olan Necmettin Yılmaz'ın şehadetinin üzerinden 9 yıl geçti.
Sinan Uçar
15 Temmuz 2026•Güncelleme: 15 Temmuz 2026
Fotoğraf: Sinan Uçar / AA
GÜMÜŞHANE
Görev yeri Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden memleketi Gümüşhane'ye dönerken 16 Haziran 2017'de Tunceli'de PKK'lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra şehit edilen ve cenazesi 16 Temmuz 2017'de toprağa verilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın ailesinin acısı tazeliğini koruyor.