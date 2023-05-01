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Şehit Muhammed Koçak ve Yunus Öztürk son yolculuklarına uğurlandı

Şırnak'taki trafik kazasında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Koçak ve Piyade Uzman Çavuş Yunus Öztürk'ün cenazeleri memleketlerinde toprağa verildi.

Necmettin Karaca, Miraç Kaya, Rıdvan Tandoğan  | 01.05.2023 - Güncelleme : 01.05.2023
Şehit Muhammed Koçak ve Yunus Öztürk son yolculuklarına uğurlandı Fotoğraf: Necmettin Karaca/AA

Van/Balıkesir

Şırnak'taki törenin ardından Erciş ilçesine uğurlanan Şehit Koçak için Gölağzı Mahallesi'ndeki camide tören düzenlendi.

Kortej eşliğinde cami avlusuna getirilen şehidin naaşı başında askerler nöbet tuttu.

Burada tabuta sarılarak gözyaşı döken şehidin annesi, nişanlısı, ailesi ve yakınlarını, törene katılanlar teskin etmeye çalıştı. Şehidin uzman çavuş olan kardeşi Sadık Koçak da üniformasıyla törene katıldı, ağabeyinin fotoğrafını taşıdı.

Cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Gölağzı Mahallesi'ndeki mezarlıkta gözyaşları ve dualar eşliğinde defnedildi.

Törene, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, 6'ncı Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile ilçe sakinleri katıldı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Yunus Öztürk, Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak-Uludere kara yolunun Balveren Beldesi mevkiinde otobüsün devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yunus Öztürk'ün cenazesi de memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Öztürk'ün cenazesi, askeri uçakla Şırnak'tan Bandırma 9. Ana Jet Üssüne getirildi. Buradan kara yoluyla Gönen Devlet Hastanesi morguna götürülen şehidin cenazesi, daha sonra Rüstem Mahallesi Deveci Sokak'taki baba evine getirilip helallik alındı.

Şehidin cenaze namazını, ikindi vaktini müteakip Gönen Çarşı Camii'nde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

Erbaş, namazın ardından duasında, vatan müdafaası için her yerde teröristlerle de mücadele ederken ruhunu teslim eden tüm şehitlerin ruhlarının şad olmasını diledi.

Şehitliğin, bir Müslüman için en büyük mertebelerden biri olduğunu belirten Erbaş, şöyle devam etti:

"Sevgili Peygamberimiz, dünyada faziletli işler yapan Müslümanların cennetteki yerlerini tanımlarken, onlar, 'Peygamberlerle ve şehitlerle beraber haşronulacaklardır' müjdesini vermektedir. Şehitleri hep peygamberlerin yanında tanımlamaktadır. İşte o yüzden Kur'an-ı Kerim'de şehitlerin ölü olarak tanımlanmadıkları, onların diri oldukları ifade edilmekte, yüce Rabbimiz ve Peygamber Efendimiz tarafından şehitliğin yüce bir mertebe olduğu müjdelenmektedir. Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde buyurmaktadır ki 'İçimden öyle geçiyor ki şehit olayım, diriltileyim, tekrar şehit olayım, diriltileyim, tekrar şehit olayım.' Hepimiz bir gün ölümü tadacağız, nasıl öleceğimizi bilmiyoruz. Bir kısmımız hastalıktan, bir kısmımız kalp krizinden, bir kısmımız yatağında uyurken. Hepimiz bir gün öleceğiz."

Ölümün en hayırlı olanlarından birisinin şehitlik olduğunu vurgulayan Erbaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yunus Öztürk kardeşimiz şehitlik mertebesine ulaşarak son nefesini vermiştir. Allah mübarek eylesin. Şehidimizin yakınları başta olmak üzere milletimize başsağlığı diliyorum. Cenab-ı Hak vatanımızı, milletimizi, devletimizi ilelebet payidar eylesin. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Vatanımıza, milletimize, devletimize göz diken düşmanlarımıza fırsat vermesin. Dahili ve harici düşmanlara fırsat vermesin, Onların, devletimiz, milletimiz, vatanımız, bayrağımız, ezanımız üzerine kurmuş oldukları her türlü hile ve desiseleri kendi başlarına makus eylesin inşallah. Şanlı ordumuzu, güvenlik güçlerimizi, havada, karada, denizde her daim muzaffer eylesin."

Şehidin naaşı, duanın ardından tören Gönen Şehitliğine defnedildi.

Şehidin yakınları, cenaze töreninde büyük üzüntü yaşadı.

Cenaze törenine şehidin annesi Fatma, babası Efrahim ve ablası Zuhal Öztürk ile yakınlarının yanı sıra Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, siyasi parti il başkanları ile vatandaşlar katıldı.

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