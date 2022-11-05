Dolar
18.57
Euro
18.50
Altın
1,681.15
ETH/USDT
1,630.60
BTC/USDT
21,273.00
BIST 100
4,216.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
logo
Gündem

Şehit İstihkam Uzman Onbaşı Akçağlayan son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucu şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan'ın cenazesi, memleketi Aksaray'da toprağa verildi.

Zekeriya Karadavut   | 05.11.2022
Şehit İstihkam Uzman Onbaşı Akçağlayan son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Zekeriya Karadavut / AA

Aksaray

Şehit Akçağlayan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, uçakla Kayseri Havalimanı'na, oradan da kara yoluyla cenaze töreninin yapılacağı Ulu Cami'ye getirildi.

Şehidin eşi Sultan Akçağlayan, Türk bayrağı örtülü tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Hasan Hüseyin Güller'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Akçağlayan'ın naaşı, Aksaray Şehitliği'ne defnedildi.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş, Belediye Başkanı Evren Dinçer, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy ile çok sayıda kişi katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi'nde ilk kuralar 7 Kasım'da Şırnak ve Ardahan'da çekilecek
Amasra'daki patlamadan 21 gün sonra hayatını kaybeden madenci, son yolculuğuna uğurlandı
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Midilli son yolculuğuna uğurlandı
"5. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi" "Modern Zamanın Görünen ve Görünmeyen Aktörleri" oturumuyla sürüyor
Yurt genelinde yarından itibaren yağış başlayacak

Benzer haberler

Şehit İstihkam Uzman Onbaşı Akçağlayan son yolculuğuna uğurlandı

Şehit İstihkam Uzman Onbaşı Akçağlayan son yolculuğuna uğurlandı

Aksaray'daki Aşıklı Höyük'te 5 tahıl ambarı bulundu

Pençe-Kilit bölgesinde PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Tuz Gölü'nde alınan tedbirlerle yavru flamingolar kurtuldu

Tuz Gölü'nde alınan tedbirlerle yavru flamingolar kurtuldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet