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Şehit İstihkam Uzman Çavuş Taner Torun'un cenazesi Osmaniye'de defnedildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarınca yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Taner Torun'un cenazesi, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verildi.

Muzaffer Çağlıyaner, Koray Kılıç  | 27.08.2023 - Güncelleme : 27.08.2023
Şehit İstihkam Uzman Çavuş Taner Torun'un cenazesi Osmaniye'de defnedildi Fotoğraf: Muzaffer Çağlıyaner/AA

Osmaniye

Şehit Torun'un (29) Türk bayrağına sarılı naaşı, İlbistanlı köyündeki babaevinin önünde helallik alınmasının ardından cenaze töreni için köydeki mezarlığa götürüldü.

Buradaki törene, şehidin annesi Aysel, eşi Beyza, kardeşi Mutlu Torun'un yanı sıra Sağlık Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Acılı aileyi, yakınları ve törende görevli askerler teskin etti.

İl Müftüsü Ali Çakmak'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Torun'un naaşı, toprağa verildi.

Bir çocuk babası İstihkam Uzman Çavuş Taner Torun, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarınca yerleştirilen EYP'nin infilak etmesi sonucu şehit olmuştu.

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