Dolar
18.11
Euro
18.05
Altın
1,739.79
ETH/USDT
1,570.80
BTC/USDT
21,253.00
BIST 100
3,061.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Şehit Bekçi Oltan Koca, memleketi Gümüşhane'de son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Şişli'de bir olayda mukavemet gösteren kişilere müdahale esnasında fenalaşarak kaldırıldığı hastanede şehit olan çarşı ve mahalle bekçisi Oltan Koca, memleketi Gümüşhane'de toprağa verildi.

Hakan Burak Altunöz   | 22.08.2022
Şehit Bekçi Oltan Koca, memleketi Gümüşhane'de son yolculuğuna uğurlandı

Gümüşhane

Şehit Koca'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, Trabzon Havalimanı'ndan cenaze aracı ile alınarak törenin yapılacağı Kürtün ilçesine getirildi.

Kürtün Belediyesi önünde düzenlenen cenaze törenine, şehit Bekçi Oltan Koca'nın ailesi ve yakınları, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazının kılınmasının ardından şehidin naaşı, Toktamur Yaylası'ndaki Kore Gazisi dedesi Hasan Koca'nın da bulunduğu mezarlığa defnedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TEKNOFEST alanına ulaşım ring seferleriyle sağlanacak
Sokak köpeklerinin yerini harita üzerinde gösteren 'havrita.com'a erişim engellendi
Meteorolojiden 7 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Mardin'de 20 kişinin öldüğü kazada yakınlarını kaybedenler yaşananları anlattı
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Ankara'ya geldi

Benzer haberler

Şehit Bekçi Oltan Koca, memleketi Gümüşhane'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Bekçi Oltan Koca, memleketi Gümüşhane'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Topçu Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir, Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Topçu Uzman Çavuş Cirnooğlu, Kilis'te son yolculuğuna uğurlandı

Şanlıurfa sınırında yaralanan asker şehit oldu

Şanlıurfa sınırında yaralanan asker şehit oldu
Şehit Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu'nun naaşı memleketi Kilis'e uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu'nun naaşı memleketi Kilis'e uğurlandı
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Çakır, Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Çakır, Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet