Dolar
9.52
Euro
11.08
Altın
1,785.15
ETH/USDT
3,730.20
BTC/USDT
60,918.00
BIST 100
1,455.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Şehit askerin hastaneye getirilişinde ihmali olduğu ileri sürülen başhekim açığa alındı

Hamdi Çelikbaş   | 22.10.2021
Şehit askerin hastaneye getirilişinde ihmali olduğu ileri sürülen başhekim açığa alındı

Ankara

Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve Erzincan'da kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Komando Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun hastaneye getirilişinde, helikopterin indiği alana ambulansın vaktinde ulaşmasında ihmali olduğu ileri sürülen hastane başhekimi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla açığa alındı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Tunceli Ovacık'ta düzenlenen Eren-7 Operasyonu'nda yaralanan Uzman Çavuş Tortumlu'nun askeri helikopter ile Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldığı ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu hatırlatılarak, "Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şehit Tortumlu'nun hastaneye getirilişinde, helikopterin indiği alana ambulansın vaktinde ulaşmasında ihmali olduğu ileri sürülen hastane başhekiminin, Bakan Koca'nın talimatıyla açığa alındığı belirtilerek, ilgililer hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ, sağlık çalışanlarının Kovid-19'dan korunması için çabaların artırılmasını istedi
Sağlık Bakanı Koca: İkinci doz ve hatırlatma dozu aşılarının zamanı gelen çok sayıda vatandaşımız var
Türkiye'de 28 bin 465 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 198 kişi hayatını kaybetti
İngiltere'de 17 Temmuz'dan bu yana ilk kez 50 binin üzerinde Kovid-19 vakası kaydedildi
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 731 bin 271’e çıktı

Benzer haberler

Şehit askerin hastaneye getirilişinde ihmali olduğu ileri sürülen başhekim açığa alındı

Şehit askerin hastaneye getirilişinde ihmali olduğu ileri sürülen başhekim açığa alındı

Eren-7 Operasyonu'nda şehit olan Uzman Çavuş Tortumlu'nun naaşı memleketine uğurlandı

Azerbaycan ordusu, Karabağ'daki savaşta 2 bin 908 şehit verdi

Tunceli'de bir asker şehit oldu, biri gri kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de bir asker şehit oldu, biri gri kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi
İki doz Kovid-19 aşısı olanların oranı 33 ilde yüzde 75'i geçti

İki doz Kovid-19 aşısı olanların oranı 33 ilde yüzde 75'i geçti
Zonguldak, Düzce, Sakarya ve Bolu'da "aşı olun" çağrısı

Zonguldak, Düzce, Sakarya ve Bolu'da "aşı olun" çağrısı