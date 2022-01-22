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Sedef Kabaş, 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturması kapsamında adliyeye sevk edildi

Katıldığı bir televizyon programındaki konuşmalara ilişkin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sedef Kabaş, adliyeye gönderildi.

Uğur İslamoğlu   | 22.01.2022
Sedef Kabaş, 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturması kapsamında adliyeye sevk edildi

İstanbul

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir televizyon programında yaptığı konuşmasıyla ilgili "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Kabaş'ı Üsküdar'daki bir otelde gözaltına aldı.

Ekiplerce, savcılığın ifadesinin alınması yönünde verilen talimat üzerine emniyete götürülen Kabaş'ın buradaki işlemleri tamamlandı.

Kabaş, polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Olay

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kabaş'ın bir televizyon programında yaptığı konuşmalarla ilgili "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatmıştı.

Kabaş'ın suça konu konuşmasını yaptığı kanalın merkezi Sarıyer'de olduğu için dosya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti. Savcılıkça, Kabaş hakkında gözaltı kararı verilmişti.

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