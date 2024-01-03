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Savunma Sanayii İcra Komitesi toplandı

Mümin Altaş  | 03.01.2024 - Güncelleme : 03.01.2024
Savunma Sanayii İcra Komitesi toplandı Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/ TCCB

Ankara

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleştiriliyor.

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