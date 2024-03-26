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Savunma Sanayii Başkanlığından İsrail ile işbirliği iddialarına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), İsrail ile savunma sanayisi alanında işbirliği kapsamında hiçbir faaliyetin bulunmadığını açıkladı.

Tolga Yanık  | 26.03.2024 - Güncelleme : 26.03.2024
Savunma Sanayii Başkanlığından İsrail ile işbirliği iddialarına ilişkin açıklama

İstanbul

SSB'nin konuya ilişkin X'teki paylaşımında, İsrail'in Gazze'de ayrım gözetmeksizin hastaneleri, okulları, ibadethaneleri, mülteci kamplarını ve sivilleri hedef alan şiddet eylemlerinin devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Filistin'in her zaman yanında olan Türkiye Cumhuriyeti'nin Filistinlilere zarar verecek bir faaliyet icra etmesi veya bu yönde bir faaliyetin içinde olması mümkün değildir. Bu çerçevede Savunma Sanayii Başkanlığının, İsrail ile savunma sanayisi alanında işbirliği kapsamında hiçbir faaliyeti bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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