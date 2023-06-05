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Savunma Sanayii Başkanlığına Haluk Görgün atandı

Ali Kemal Akan  | 05.06.2023 - Güncelleme : 05.06.2023
Savunma Sanayii Başkanlığına Haluk Görgün atandı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Savunma Sanayii Başkanlığına Sayın Haluk Görgün'ü atamıştır." ifadesine yer verildi.

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