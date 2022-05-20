Savunma sanayi ürünleri konusunda İngiltere tarafından Türkiye'ye uygulanan ihracat kısıtlamaları kaldırıldı
İngiltere
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayi ürünleri konusunda İngiltere tarafından Türkiye'ye uygulanan ihracat kısıtlamalarının kalktığını bildirdi.
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