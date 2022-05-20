Dolar
15.91
Euro
16.83
Altın
1,842.47
ETH/USDT
2,044.40
BTC/USDT
30,316.00
BIST 100
2,388.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
“2022 Afet Tatbikat Yılı” kapsamında İstanbul’da AFAD koordinasyonunda “Tahliye, Yerleştirme ve Planlama Tatbikatı" gerçekleştiriliyor.
logo
Gündem

Savunma sanayi ürünleri konusunda İngiltere tarafından Türkiye'ye uygulanan ihracat kısıtlamaları kaldırıldı

Zuhal Demirci   | 20.05.2022
Savunma sanayi ürünleri konusunda İngiltere tarafından Türkiye'ye uygulanan ihracat kısıtlamaları kaldırıldı Fotoğraf: Raşid Necati Aslım - Anadolu Ajansı

İngiltere

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayi ürünleri konusunda İngiltere tarafından Türkiye'ye uygulanan ihracat kısıtlamalarının kalktığını bildirdi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de tüm hastanelerde sadece 94 Kovid-19 hastası tedavi görüyor
Şanghay'daki Kovid-19 salgınında 18 Nisan'dan bu yana ilk kez can kaybı görülmedi
ABD'de 5 -11 yaş grubu çocuklara Pfizer-BioNTech takviye aşısı önerildi
Türkiye'de 1485 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti
ABD'deki 49 eyalette Kovid-19 vakaları artış gösterdi

Benzer haberler

Savunma sanayi ürünleri konusunda İngiltere tarafından Türkiye'ye uygulanan ihracat kısıtlamaları kaldırıldı

Savunma sanayi ürünleri konusunda İngiltere tarafından Türkiye'ye uygulanan ihracat kısıtlamaları kaldırıldı