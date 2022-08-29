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SAT komandoları engellilerle Marmara Denizi'nde '100. Yıl Zafer Dalışı' yaptı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte engelliler ve SAT komandoları Marmara Denizi'nde "Zafer dalışı" gerçekleştirdi.

Lale Bildirici Büyükkarakaya   | 29.08.2022
SAT komandoları engellilerle Marmara Denizi'nde '100. Yıl Zafer Dalışı' yaptı Fotoğraf: Ali Atmaca - AA

İstanbul

Bağcılar Belediyesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi işbirliğiyle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla Beykoz'daki SAT Grup Komutanlığı'nda etkinlik düzenlendi. Etkinlik için görme, işitme, fiziksel ve zihinsel engellilerden oluşan Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerleri, SAT Komutanlığı'nda bir araya geldi.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, burada yaptığı konuşmada, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümünde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını şükranla andı.

Özdemir, "Tarihini bilmeyen ulusların geleceği yoktur. Bu anlamda tarihimizi her zaman anmak ve tarihi anlamdaki kahramanlarımızın da gençlerimize, ülkemize, geleceğimize iyi anlatılmasını hedefliyoruz." dedi.

Abdullah Özdemir, Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda yılda yaklaşık 1200 engelli bireye eğitim verdiklerini söyledi.

Tuğamiral Ercan Kireçtepe de SAT Komutanlığı olarak bu anlamlı etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi. 

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere şehitleri saygı, minnet ve rahmetle anan, gazilere de şükranlarını sunan Kireçtepe, şunları kaydetti:

"Denize ve su altına gönül veren misafirlerimiz, Atatürk'ün şu sözlerini hatırlatmak isterim. 'Denizciliği Türk'ün büyük milli ülküsü olarak düşünmeli ve onu en kısa zamanda başarmalıyız." Bu milli ülkü doğrultusunda bugün tüm engelleri aşarak yanımızda bulunan değerli dalgıç arkadaşlarımıza Büyük Zafer'in yüzüncü yılı anısına çok güzel bir dalış gerçekleştireceğiz. Öncelikle bu cesareti gösteren tüm dalgıç arkadaşlarımı yürekten tebrik ediyorum. Bu dalışta 100. yıl anısına tam 100 metrekare büyüklüğündeki Türk bayrağını su altında açarak bir ilki gerçekleştireceğiz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

Türkiye Su Altı Federasyonu Başkanı Oğuz Aydın ise Bağcılar Belediyesinin engelli dalışla ilgili merkezinin Türkiye'de bir ilk olduğunu kaydederek, Belediye Başkanı Özdemir'e teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından Bağcılar Belediyesi Sualtı ve Suüstü Sporları Kulübünün engelli dalgıçları, SAT komandolarıyla birlikte tüplü dalış gerçekleştirdi. 1996 yılında Türkiye ile Yunanistan arasında krize neden olan Kardak Kayalıkları'na Türk bayrağını diken timde görevli olan Tuğamiral Ercan Kireçtepe de dalgıçlara eşlik etti. 

Dalgıçlar, 100. yıl dönümü anısına 100 metrekare büyüklüğündeki Türk bayrağını su altında açarak fotoğraf çektirdi.

Katılımcılara daha sonra törenle sertifikaları verildi.


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